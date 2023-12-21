20.12.2023 22:30 – FT 1 : 0
Испания21 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 21 декабря 2023, 01:42
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Ла Лига. Атлетик и Вильярреал одержали домашние победы
Состоялись два матча чемпионата Испании
21 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 21 декабря 2023, 01:42
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Состоялись два матча чемпионата Испании. В 18 туре «Атлетик» Бильбао дома минимально одолел «Лас-Пальмас», а «Вильярреал» в результативном матче оказался сильнее «Сельты».
Чемпионат Испании 18 тур
Атлетик Б – Лас-Пальмас – 1:0
Гол: Унай Гомес, 90+4
Вильярреал – Сельта – 3:2
Голы: Педраса, 10, Манди, 40, Парехо, 48, пен – Дувикас, 52, Странд-Ларсен, 57
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Унай Гомес (Атлетик Бильбао).
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