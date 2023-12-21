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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
20.12.2023 22:30 – FT 1 : 0
Лас Пальмас
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Испания
21 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 21 декабря 2023, 01:42
28
0

Ла Лига. Атлетик и Вильярреал одержали домашние победы

Состоялись два матча чемпионата Испании

21 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 21 декабря 2023, 01:42
28
0
Ла Лига. Атлетик и Вильярреал одержали домашние победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча чемпионата Испании. В 18 туре «Атлетик» Бильбао дома минимально одолел «Лас-Пальмас», а «Вильярреал» в результативном матче оказался сильнее «Сельты».

Чемпионат Испании 18 тур

Атлетик Б – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Унай Гомес, 90+4

Вильярреал – Сельта – 3:2

Голы: Педраса, 10, Манди, 40, Парехо, 48, пен – Дувикас, 52, Странд-Ларсен, 57

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Унай Гомес (Атлетик Бильбао).
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Атлетик Бильбао Вильярреал Лас-Пальмас Сельта чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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