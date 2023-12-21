Ла Лига. Атлетик и Вильярреал одержали домашние победы

Состоялись два матча чемпионата Испании. В 18 туре «Атлетик» Бильбао дома минимально одолел «Лас-Пальмас», а «Вильярреал» в результативном матче оказался сильнее «Сельты».

Чемпионат Испании 18 тур

Атлетик Б – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Унай Гомес, 90+4

Вильярреал – Сельта – 3:2

Голы: Педраса, 10, Манди, 40, Парехо, 48, пен – Дувикас, 52, Странд-Ларсен, 57

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