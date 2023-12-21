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  4. ФОТО. «Теперь у вас +1 болельщик». Мудрик получил именную джерси Прометея
Англия
21 декабря 2023, 00:23 |
374
0

ФОТО. «Теперь у вас +1 болельщик». Мудрик получил именную джерси Прометея

Номер такой же, как и в «Челси» – десятый

21 декабря 2023, 00:23 |
374
0
ФОТО. «Теперь у вас +1 болельщик». Мудрик получил именную джерси Прометея
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

20 декабря БК «Лондон Лайонс» (Англия) и БК «Прометей» (Украина) сыграли в очередном матче регулярного сезона Еврокубка. Игра проходила в Лондоне (Англия) и завершилась со счетом 89:88 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Этот поединок посетил 22-летний украинский вингер футбольного клуба «Челси» Михаил Мудрик. После игры Михаил получил именную джерси баскетбольной команды с привычным для себя 10-м номером. Михаил похвастался футболкой в ​​своем аккаунте в Instagram, выложив Stories с подписью: «Теперь у вас +1 болельщик».

ФОТО. «Теперь у вас +1 болельщик». Мудрик получил именную джерси Прометея

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фото Еврокубок (баскетбол) Михаил Мудрик Челси БК Прометей БК Лондон Лайонс
Источник Instagram
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