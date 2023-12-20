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  4. ФОТО. Приличная поддержка. Михаил Мудрик в Лондоне посетил матч Прометея
Англия
20 декабря 2023, 23:10 |
662
0

ФОТО. Приличная поддержка. Михаил Мудрик в Лондоне посетил матч Прометея

Украинская команда играет с «Лондон Лайонс»

20 декабря 2023, 23:10 |
662
0
ФОТО. Приличная поддержка. Михаил Мудрик в Лондоне посетил матч Прометея
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

20 декабря БК «Лондон Лайонс» (Англия) и БК «Прометей» (Украина) встречаются в очередном матче регулярного сезона Еврокубка. Игра проходит в Лондоне (Англия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В начале четвертой четверти украинская команда побеждает со счетом 69:67

Этот поединок посетил 22-летний украинский вингер футбольного клуба «Челси» Михаил Мудрик, который вчера помог «синим» пробиться в полуфинальную стадию Кубка английской лиги.

ФОТО. Приличная поддержка. Михаил Мудрик в Лондоне посетил матч Прометея

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БК Лондон Лайонс БК Прометей Еврокубок (баскетбол) Михаил Мудрик Челси фото
Источник Sport.ua
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