«Может стать новым Куртуа». В Португалии расхвалили игру Анатолия Трубина

«Анатолий Трубин может стать новой версией Тибо Куртуа». Такое название к статье выпустило португальское издание A Bola, оценив игру украинского голкипера в этом сезоне.

«Трубину сначала было непросто в Португалии, ведь после проигрыша «Зальцбургу» появились сомнения в правильности этого трансфера. Однако после этого он стал демонстрировать уверенную игру.

22-летний вратарь сборной Украины со своими габаритами и качествами игры очень похож на голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, этого и хотело руководство «Бенфики» – получить вратаря, который может качественно играть ногами», – говорится в издании.

Легендарный голкипер «Бенфики» и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина.