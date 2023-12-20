«Может стать новым Куртуа». В Португалии расхвалили игру Анатолия Трубина
A Bola – об украинском страже ворот
«Анатолий Трубин может стать новой версией Тибо Куртуа». Такое название к статье выпустило португальское издание A Bola, оценив игру украинского голкипера в этом сезоне.
«Трубину сначала было непросто в Португалии, ведь после проигрыша «Зальцбургу» появились сомнения в правильности этого трансфера. Однако после этого он стал демонстрировать уверенную игру.
22-летний вратарь сборной Украины со своими габаритами и качествами игры очень похож на голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, этого и хотело руководство «Бенфики» – получить вратаря, который может качественно играть ногами», – говорится в издании.
Легендарный голкипер «Бенфики» и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина.
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