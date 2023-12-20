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  4. «Может стать новым Куртуа». В Португалии расхвалили игру Анатолия Трубина
Португалия
20 декабря 2023, 20:28 | Обновлено 20 декабря 2023, 21:26
1440
3

«Может стать новым Куртуа». В Португалии расхвалили игру Анатолия Трубина

A Bola – об украинском страже ворот

20 декабря 2023, 20:28 | Обновлено 20 декабря 2023, 21:26
1440
3
«Может стать новым Куртуа». В Португалии расхвалили игру Анатолия Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

«Анатолий Трубин может стать новой версией Тибо Куртуа». Такое название к статье выпустило португальское издание A Bola, оценив игру украинского голкипера в этом сезоне.

«Трубину сначала было непросто в Португалии, ведь после проигрыша «Зальцбургу» появились сомнения в правильности этого трансфера. Однако после этого он стал демонстрировать уверенную игру.

22-летний вратарь сборной Украины со своими габаритами и качествами игры очень похож на голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, этого и хотело руководство «Бенфики» – получить вратаря, который может качественно играть ногами», – говорится в издании.

Легендарный голкипер «Бенфики» и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина.

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Тибо Куртуа Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Источник A Bola
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Алексей Янчук
В оригіналі мається на увазі, що він у збірній з 19 років. Спорт.юа спеціально вчить читачів працювати з першоджерелами))
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pol-55
А що в Португалії(А Воla)різне куриво заборонене.
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0
Aries2005
Який 19-річний!? Ви там обкурені чи що?
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0
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