Тоттенхэм нацелился на защитника сборной Франции

«Тоттенхэм» начал переговоры по поводу трансфера защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо во время январского трансферного. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Тодибо является одним из приоритетный вариантов усиления защиты для «Тоттенхэма», однако договориться с «Ниццей» будет непросто. В последние дни «Шпоры» уже общались с окружением игрока. Также интерес к Тодибо проявляет «Манчестер Юнайтед».

Контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость 23-летнего игрока сборной Франции оценивается в 35 миллионов евро.