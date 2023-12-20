Тоттенхэм нацелился на защитника сборной Франции
Жан-Клер Тодибо может покинуть «Ниццу»
«Тоттенхэм» начал переговоры по поводу трансфера защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо во время январского трансферного. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Тодибо является одним из приоритетный вариантов усиления защиты для «Тоттенхэма», однако договориться с «Ниццей» будет непросто. В последние дни «Шпоры» уже общались с окружением игрока. Также интерес к Тодибо проявляет «Манчестер Юнайтед».
Контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость 23-летнего игрока сборной Франции оценивается в 35 миллионов евро.
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