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  4. 4-кратный победитель Лиги чемпионов может перейти в саудовскую команду
Англия
08 ноября 2023, 14:05 |
575
0

4-кратный победитель Лиги чемпионов может перейти в саудовскую команду

«Манчестер Юнайтед» уже ищет замену для Рафаэля Варана. Среди вариантов – Тодибо

08 ноября 2023, 14:05 |
575
0
4-кратный победитель Лиги чемпионов может перейти в саудовскую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Клубы Саудовской Аравии заинтересовались центральным защитником английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэлем Вараном, сообщает издание CaughtOffside.

Источник отмечает, что в список заинтересованных входят «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». В качестве замены 30-летнему французу «Манчестер Юнайтед» рассматривает его соотечественника – Жан-Клера Тодибо из «Ниццы».

Также издание добавляет, что Гарри Магуайр, скорее всего, останется в составе «красных дьяволов» как минимум до лета 2024 года.

В этом сезоне Рафаэль Варан провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом. Играя в Европе, он добыл 20 клубных трофеев, учитывая 4 Лиги чемпионов.

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Рафаэль Варан Жан-Клер Тодибо Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Ницца трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Caughtoffside
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