4-кратный победитель Лиги чемпионов может перейти в саудовскую команду

Клубы Саудовской Аравии заинтересовались центральным защитником английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэлем Вараном, сообщает издание CaughtOffside.

Источник отмечает, что в список заинтересованных входят «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». В качестве замены 30-летнему французу «Манчестер Юнайтед» рассматривает его соотечественника – Жан-Клера Тодибо из «Ниццы».

Также издание добавляет, что Гарри Магуайр, скорее всего, останется в составе «красных дьяволов» как минимум до лета 2024 года.

В этом сезоне Рафаэль Варан провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом. Играя в Европе, он добыл 20 клубных трофеев, учитывая 4 Лиги чемпионов.