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  4. Зинченко стоит волноваться? Известны трансферные планы Арсенала на зиму
Англия
20 декабря 2023, 19:50 |
859
1

Зинченко стоит волноваться? Известны трансферные планы Арсенала на зиму

Лондонский клуб заинтересован в усилении трех позиций

20 декабря 2023, 19:50 |
859
1
Зинченко стоит волноваться? Известны трансферные планы Арсенала на зиму
Getty Images/Global Images Ukraine. Айвана Тоуни

Лондонский «Арсенал» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.

По информации британского издания The Independent, для «канониров» приоритетом является приобретение топового нападающего. Лондонский клуб заинтересован в покупке форварда «Брентфорда» Айвана Тоуни, в котором также заинтересован «Челси». Сумма трансфера англичанина обойдется «красно-белым» в 60-80 миллионов фунтов стерлингов.

Источник сообщает, что «канониры» зимой также планируют усилить свою защиту. «Арсенал» планирует приобрести одного центрбека и двух фулбеков.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал «Арсенал» одним из фаворитов на победу в АПЛ.

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Айван Тоуни трансферы АПЛ трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник The Independent
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TarasTaras94
Куди їм ще фулбеки? Томіясу, Вайт, Зіна, Тімбер скоро відновиться, при чому всі різнопланові та якісні, + універсали. Дивна новина коротше
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