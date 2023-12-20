Зинченко стоит волноваться? Известны трансферные планы Арсенала на зиму
Лондонский клуб заинтересован в усилении трех позиций
Лондонский «Арсенал» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.
По информации британского издания The Independent, для «канониров» приоритетом является приобретение топового нападающего. Лондонский клуб заинтересован в покупке форварда «Брентфорда» Айвана Тоуни, в котором также заинтересован «Челси». Сумма трансфера англичанина обойдется «красно-белым» в 60-80 миллионов фунтов стерлингов.
Источник сообщает, что «канониры» зимой также планируют усилить свою защиту. «Арсенал» планирует приобрести одного центрбека и двух фулбеков.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал «Арсенал» одним из фаворитов на победу в АПЛ.
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