Зинченко стоит волноваться? Известны трансферные планы Арсенала на зиму

Лондонский «Арсенал» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.

По информации британского издания The Independent, для «канониров» приоритетом является приобретение топового нападающего. Лондонский клуб заинтересован в покупке форварда «Брентфорда» Айвана Тоуни, в котором также заинтересован «Челси». Сумма трансфера англичанина обойдется «красно-белым» в 60-80 миллионов фунтов стерлингов.

Источник сообщает, что «канониры» зимой также планируют усилить свою защиту. «Арсенал» планирует приобрести одного центрбека и двух фулбеков.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал «Арсенал» одним из фаворитов на победу в АПЛ.