Без Ливерпуля. Ребров назвал три команды АПЛ, которые сразятся за титул
По мнению тренера сборной, это будет «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ман Сити»
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров назвал три клуба Английской премьер-лиги, которые сразятся за титул.
«Арсенал» в прошлом сезоне показывал хорошую игру, но в концовке турнира потерял лишние очки, увидим, как будет в этом сезоне. Им главное успешно пройти зимний отрезок, где будет много матчей. Рано пока говорить о чемпионе, тот же «Манчестер Сити» показывает хорошую игру, «Тоттенхэм» также, думаю именно эти три команды разыграют чемпионство АПЛ», – сказал Ребров.
Ранее Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать «Жирону».
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