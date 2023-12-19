Без Ливерпуля. Ребров назвал три команды АПЛ, которые сразятся за титул

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров назвал три клуба Английской премьер-лиги, которые сразятся за титул.

«Арсенал» в прошлом сезоне показывал хорошую игру, но в концовке турнира потерял лишние очки, увидим, как будет в этом сезоне. Им главное успешно пройти зимний отрезок, где будет много матчей. Рано пока говорить о чемпионе, тот же «Манчестер Сити» показывает хорошую игру, «Тоттенхэм» также, думаю именно эти три команды разыграют чемпионство АПЛ», – сказал Ребров.

Ранее Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать «Жирону».