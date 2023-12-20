Коваленко подорожал. Обновлены цены на футболистов Серии А

Портал Transfermarkt обновил ценники на всех футболистов чемпионата Италии.

Тройку самых дорогих игроков лиги по итогам обновления открыл португальский вингер «Милана» Рафаэль Леау. В этом сезоне он играет на своем уровне (4 гола и 5 ассистов в 18 матчах), поэтому его стоимость неизменна – 90 миллионов евро.

Первое место топа разделили 2 нападающих: аргентинец Лаутаро Мартинес («Интер») и нигериец Виктор Осимхен («Наполи»). Стоимость обоих игроков сейчас составляет 110 миллионов евро. Но между ними есть одно существенное различие – Лаутаро находится в супер-форме (17 голов в 22 матчах), поэтому он добавил 10 миллионов, а Виктор большую часть сезона борется с травмами (8 забитых мячей в 17 поединках), поэтому у него эти 10 миллионов забрали.

Стоимость украинского полузащитника «Эмполи» Виктора Коваленко выросла на 200 тысяч евро и теперь составляет 1.7 миллионов. Неудивительно, ведь Виктор начал регулярно приносить пользу своему клубу, хоть и, в основном, в роли запасного, который выходит в конце матча. Ценник на Руслана Малиновского остался неизменным – 10 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков Серии А:

1-2. Виктор Осимхен («Наполи», -10 миллионов евро, 110 миллионов евро)

1-2. Лаутаро Мартинес («Интер», +10 млн, 110 млн)

3. Рафаэль Леау («Милан», +0 млн, 90 млн)

4. Хвича Кварацхелия («Наполи», -5 млн, 80 млн)

5. Николо Барелла («Интер», 0 млн, 75 млн)

6-7. Душан Влахович («Ювентуч», -10 млн, 60 млн)

6-7. Алессандро Бастони («Интер», +0 млн, 60 млн)

8-9. Маркус Тюрам («Интер», +15 млн, 55 млн)

8-9. Тео Эрнандес («Милан», -5 млн, 55 млн)

10-12. Федерико Димарко («Интер», +5 млн, 50 млн)

10-12. Федерико Кьеза («Ювентус», +5 млн, 50 млн)

10-12. Глейсон Бремер («Ювентус», +10 млн, 50 млн)