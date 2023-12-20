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Украина. Вторая лига
20 декабря 2023, 18:41 | Обновлено 20 декабря 2023, 18:48
895
0

ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Второй лиги распрощался с ключевым хавбеком

Атакующий полузащитник Эрик Бейер покинул клуб ЮКСА из Тарасовки

20 декабря 2023, 18:41 | Обновлено 20 декабря 2023, 18:48
895
0
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Второй лиги распрощался с ключевым хавбеком
ФК ЮКСА. Эрик Бейер

Футбольный клуб ЮКСА прекратил сотрудничество с Эриком Бейером с согласия сторон.

Атакующий полузащитник получил статус свободного агента.

Бейер сыграл в черной футболке 14 матчей во всех турнирах, проведя суммарно на поле 523 минуты.

23-летний хавбек забил два гола и отдал два ассиста в поединках за «крестоносцев» во Второй лиге Украины.

Клуб поблагодарил игрока за выступления в команде и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Клуб ЮКСА ведет борьбу за лидерство во Второй лиге со «Звягелем» (по 40 очков).

Ранее ФК ЮКСА объявил о завершении сотрудничества с форвардом Сергеем Козаком.

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ЮКСА Тарасовка расторжение контракта трансферы чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины
Источник ФК ЮКСА
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