ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Второй лиги распрощался с ключевым хавбеком
Атакующий полузащитник Эрик Бейер покинул клуб ЮКСА из Тарасовки
Футбольный клуб ЮКСА прекратил сотрудничество с Эриком Бейером с согласия сторон.
Атакующий полузащитник получил статус свободного агента.
Бейер сыграл в черной футболке 14 матчей во всех турнирах, проведя суммарно на поле 523 минуты.
23-летний хавбек забил два гола и отдал два ассиста в поединках за «крестоносцев» во Второй лиге Украины.
Клуб поблагодарил игрока за выступления в команде и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Клуб ЮКСА ведет борьбу за лидерство во Второй лиге со «Звягелем» (по 40 очков).
Ранее ФК ЮКСА объявил о завершении сотрудничества с форвардом Сергеем Козаком.
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