Футбольный клуб ЮКСА и Сергей Козак прекратили сотрудничество

Футбольный клуб ЮКСА из Тарасовки объявил о завершении сотрудничества с футболистом Сергеем Козаком.

Козак присоединился к команде в августе этого года и принял участие в четырех матчах Второй лиги. В сумме футболист провел на поле 88 минут.

«Футбольный клуб ЮКСА и форвард Сергей Козак прекратили сотрудничество с согласия сторон.

21-летний игрок, для которого это первый опыт выступлений на профессиональном уровне, присоединился к «крестоносцам» в августе этого года.

Сергей Козак четырежды выходил на замену в матчах Второй лиги Украины, проведя суммарно на поле 88 минут игрового времени.

Спасибо за выступления в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба в Телеграмм-канале.

ЮКСА в турнирной таблице Второй лиги занимает второе место.