Футбольный клуб ЮКСА и Сергей Козак прекратили сотрудничество
Стороны договорились о разрыве контракта
Футбольный клуб ЮКСА из Тарасовки объявил о завершении сотрудничества с футболистом Сергеем Козаком.
Козак присоединился к команде в августе этого года и принял участие в четырех матчах Второй лиги. В сумме футболист провел на поле 88 минут.
«Футбольный клуб ЮКСА и форвард Сергей Козак прекратили сотрудничество с согласия сторон.
21-летний игрок, для которого это первый опыт выступлений на профессиональном уровне, присоединился к «крестоносцам» в августе этого года.
Сергей Козак четырежды выходил на замену в матчах Второй лиги Украины, проведя суммарно на поле 88 минут игрового времени.
Спасибо за выступления в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба в Телеграмм-канале.
ЮКСА в турнирной таблице Второй лиги занимает второе место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец отличился десятым голом в Ла Лиге
Ксавье Коффен объяснил, почему украинка не вышла на матч против Мирры Андреевой