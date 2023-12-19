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Украина. Вторая лига
19 декабря 2023, 04:50 | Обновлено 19 декабря 2023, 05:15
97
0

Футбольный клуб ЮКСА и Сергей Козак прекратили сотрудничество

Стороны договорились о разрыве контракта

19 декабря 2023, 04:50 | Обновлено 19 декабря 2023, 05:15
97
0
Футбольный клуб ЮКСА и Сергей Козак прекратили сотрудничество
ФК ЮКСА. Сергей Козак

Футбольный клуб ЮКСА из Тарасовки объявил о завершении сотрудничества с футболистом Сергеем Козаком.

Козак присоединился к команде в августе этого года и принял участие в четырех матчах Второй лиги. В сумме футболист провел на поле 88 минут.

«Футбольный клуб ЮКСА и форвард Сергей Козак прекратили сотрудничество с согласия сторон.

21-летний игрок, для которого это первый опыт выступлений на профессиональном уровне, присоединился к «крестоносцам» в августе этого года.

Сергей Козак четырежды выходил на замену в матчах Второй лиги Украины, проведя суммарно на поле 88 минут игрового времени.

Спасибо за выступления в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба в Телеграмм-канале.

ЮКСА в турнирной таблице Второй лиги занимает второе место.

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ЮКСА Тарасовка Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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