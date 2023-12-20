Милан работает над переходом защитника Барселоны

«Милан» работает над трансфером французского защитника «Барселоны» Клемана Ленгле. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Милан» уже согласовал условия личного контракта с Ленгле. Теперь «россонери» нужно договориться с двумя клубами: «Барселоной», которой принадлежат права на 28-летнего француза, и «Астон Виллой», где он выступает на правах аренды до конца сезона.

Скорее всего, ни одна из сторон не будет возражать против трансфера, поскольку Ленгле не получает достаточного количества игровой практики в составе «Астон Виллы». За полгода он сыграл в пяти матчах Лиги Европы, но ни разу не появился на поле в АПЛ.