Англия01 сентября 2023, 14:23 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала защитника Барселоны Ленгле
Бирмингемский клуб усилился французским игроком
01 сентября 2023, 14:23 |
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Клуб АПЛ «Астон Вилла» объявил о переходе центрального защитника «Барселоны» Клемана Ленгле. Французский игрок перешел в новую команду на правах годичной аренды.
Минувший сезон 28-летний футболист провел в «Тоттенхэме». Отыграл 35 матчей и забил 1 гол.
Контракт Ленгле с каталонским клубом завершается в середине 2026 года.
Welcome to Aston Villa, Clément Lenglet. ✍️ pic.twitter.com/Lz9DvZd5bY— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2023
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