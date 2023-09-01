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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала защитника Барселоны Ленгле
Англия
01 сентября 2023, 14:23 |
194
0

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала защитника Барселоны Ленгле

Бирмингемский клуб усилился французским игроком

01 сентября 2023, 14:23 |
194
0
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала защитника Барселоны Ленгле
ФК Астон Вилла

Клуб АПЛ «Астон Вилла» объявил о переходе центрального защитника «Барселоны» Клемана Ленгле. Французский игрок перешел в новую команду на правах годичной аренды.

Минувший сезон 28-летний футболист провел в «Тоттенхэме». Отыграл 35 матчей и забил 1 гол.

Контракт Ленгле с каталонским клубом завершается в середине 2026 года.

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Источник ФК Астон Вилла
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