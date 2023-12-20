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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 16:34 |
179
0

Определился первый соперник Колоса на сборе в Турции

Команда Вишняка сыграет с «Динамо» (Ческе-Будеёвице)

20 декабря 2023, 16:34 |
179
0
Определился первый соперник Колоса на сборе в Турции
ФК Колос

Как стало известно Sport.ua, 1 февраля 2024 года футболисты «Колоса» проведут первый контрольный матч на сборе в Турции. Их оппонентом будет «Динамо» (Ческе-Будеёвице), которое занимает 16-е место в элитном дивизионе Чехии.

На зарубежном этапе подготовки, который продлится с 27 января по 17 февраля подопечные Ярослава Вишняка проведут еще 5-6 спаррингов.

По имеющейся информации, в составе делегации «Колоса» будут и новички, с которыми подпишут контракты перед отъездом в Турцию.

Пока что ковалевцы занимают девятое место в УПЛ, набрав 21 очко.

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Колос Ковалевка контрольные матчи УПЛ Динамо Ческе-Будеевице учебно-тренировочные сборы инсайд
Источник Sport.ua
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