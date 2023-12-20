Определился первый соперник Колоса на сборе в Турции

Как стало известно Sport.ua, 1 февраля 2024 года футболисты «Колоса» проведут первый контрольный матч на сборе в Турции. Их оппонентом будет «Динамо» (Ческе-Будеёвице), которое занимает 16-е место в элитном дивизионе Чехии.

На зарубежном этапе подготовки, который продлится с 27 января по 17 февраля подопечные Ярослава Вишняка проведут еще 5-6 спаррингов.

По имеющейся информации, в составе делегации «Колоса» будут и новички, с которыми подпишут контракты перед отъездом в Турцию.

Пока что ковалевцы занимают девятое место в УПЛ, набрав 21 очко.