Определился первый соперник Колоса на сборе в Турции
Команда Вишняка сыграет с «Динамо» (Ческе-Будеёвице)
Как стало известно Sport.ua, 1 февраля 2024 года футболисты «Колоса» проведут первый контрольный матч на сборе в Турции. Их оппонентом будет «Динамо» (Ческе-Будеёвице), которое занимает 16-е место в элитном дивизионе Чехии.
На зарубежном этапе подготовки, который продлится с 27 января по 17 февраля подопечные Ярослава Вишняка проведут еще 5-6 спаррингов.
По имеющейся информации, в составе делегации «Колоса» будут и новички, с которыми подпишут контракты перед отъездом в Турцию.
Пока что ковалевцы занимают девятое место в УПЛ, набрав 21 очко.
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