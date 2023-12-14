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Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 18:48 | Обновлено 14 декабря 2023, 18:50
196
0

Колос проведет на зимних сборах семь поединков

Коваливцы планируют готовиться к сезону в Турции

14 декабря 2023, 18:48 | Обновлено 14 декабря 2023, 18:50
196
0
Колос проведет на зимних сборах семь поединков
ФК Колос

Как стало известно Sport.ua, во время зарубежного этапа подготовки ко второй части сезона, который пройдет в Турции с 27 января по 17 февраля 2024 года, футболисты «Колоса» проведут семь контрольных матчей.

Через день после возвращения домой ковалевцы начнут изучать сильные и уязвимые места соперника по 18-му туру чемпионата УПЛ – «Верес», который состоится 24 февраля.

По информации нашего источника, в составе делегации «Колоса», которая отправится в Турцию, будут и те игроки, которые осенью восстанавливались после травм и не могли помочь. Особенно рассчитывают коваливцы на бразильского нападающего Рангела, который после возвращения в строй настраивается забивать в каждом матче.

«Колос» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 21 очко.

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Колос Ковалевка учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лукас Рангел инсайд
Источник Sport.ua
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