Колос проведет на зимних сборах семь поединков

Как стало известно Sport.ua, во время зарубежного этапа подготовки ко второй части сезона, который пройдет в Турции с 27 января по 17 февраля 2024 года, футболисты «Колоса» проведут семь контрольных матчей.

Через день после возвращения домой ковалевцы начнут изучать сильные и уязвимые места соперника по 18-му туру чемпионата УПЛ – «Верес», который состоится 24 февраля.

По информации нашего источника, в составе делегации «Колоса», которая отправится в Турцию, будут и те игроки, которые осенью восстанавливались после травм и не могли помочь. Особенно рассчитывают коваливцы на бразильского нападающего Рангела, который после возвращения в строй настраивается забивать в каждом матче.

«Колос» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 21 очко.