Виктория: с нападающим попрощались, полузащитник вернулся в ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, сумская «Виктория» договорилась о расторжении контракта с центрфорвардом Максимом Евпаком.

21-летний футболист перебрался в Сумы летом этого года из бузовской «Нивы». В составе «Виктории» Евпак провел 9 матчей в чемпионате Первой лиги и 4 – в Кубке Украины, где команда Анатолия Бессмертного дошла до четвертьфинала. Результативными действиями не отличился.

Кроме того, закончился срок арендного соглашения с центральным полузащитником Денисом Долинским (18 матчей, 3 гола и 2 ассиста в текущем сезоне). Права на 25-летнего хавбека принадлежат ЛНЗ, и клубам еще предстоит обсудить вопрос, где Долинскому играть весной.

«Виктория» по итогам первого этапа Первой лиги заняла 4-е место в группе Б, набрав 30 очков. Весной команда продолжит борьбу за путевку в УПЛ (если не за прямую, то через «стыки») с шестой стартовой позиции. От зоны стыковых матчей сумчан отделяет 1 очко.

Первый зимний сбор «Виктории» запланирован на 20 января – 3 февраля и должен пройти на стадионах Николаевки и Сум.

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