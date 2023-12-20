Тренер Хетафе похвалил арендованного у МЮ игрока, фанаты кричали ему «Умри»
В 15 матчах за испанский клуб Гринвуд забил 5 мячей
Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас после результативной ничьей с «Атлетико» (3:3) расхвалил игру форварда Мейсона Гринвуда, которого испанский клуб арендовал у «Манчестер Юнайтед».
«Гринвуд провел потрясающий матч, как и вся команда. Я с первого дня говорил, что Мейсон – фантастический игрок, который постепенно выйдет на свой лучший уровень. Мы очень хорошо его приняли.
Что касается игры с «Атлетико», то мы были наказаны голами за некоторые ошибки в игре, но мы гордимся своим выступлением. Уверен, люди получили удовольствие от игры команды, которая не сдалась и доминировала после того, как сравняла счет. Любая другая команда бросила бы играть при счете 1:3, но эта команда не сдается никогда», – приводит слова Бордаласа Goal.
Отметим, что Гринвуд провел в нынешнем сезоне за «Хетафе» 15 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Учитывая его скандальное прошлое, фанаты многих команд Ла Лиги скандировали «Гринвуд, умри», когда Мейсон выходил на поле.
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