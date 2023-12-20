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  4. Тренер Хетафе похвалил арендованного у МЮ игрока, фанаты кричали ему «Умри»
Испания
20 декабря 2023, 14:05 |
625
0

Тренер Хетафе похвалил арендованного у МЮ игрока, фанаты кричали ему «Умри»

В 15 матчах за испанский клуб Гринвуд забил 5 мячей

20 декабря 2023, 14:05 |
625
0
Тренер Хетафе похвалил арендованного у МЮ игрока, фанаты кричали ему «Умри»
ФК Хетафе. Мейсон Гринвуд

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас после результативной ничьей с «Атлетико» (3:3) расхвалил игру форварда Мейсона Гринвуда, которого испанский клуб арендовал у «Манчестер Юнайтед».

«Гринвуд провел потрясающий матч, как и вся команда. Я с первого дня говорил, что Мейсон – фантастический игрок, который постепенно выйдет на свой лучший уровень. Мы очень хорошо его приняли.

Что касается игры с «Атлетико», то мы были наказаны голами за некоторые ошибки в игре, но мы гордимся своим выступлением. Уверен, люди получили удовольствие от игры команды, которая не сдалась и доминировала после того, как сравняла счет. Любая другая команда бросила бы играть при счете 1:3, но эта команда не сдается никогда», – приводит слова Бордаласа Goal.

Отметим, что Гринвуд провел в нынешнем сезоне за «Хетафе» 15 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Учитывая его скандальное прошлое, фанаты многих команд Ла Лиги скандировали «Гринвуд, умри», когда Мейсон выходил на поле.

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Мейсон Гринвуд Хетафе Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хосе Бордалас
Источник Goal.com
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