Не только ветеранская лига: лучшие молодые игроки Серии А

Серию А принято считать ветеранской лигой, поскольку в Италию едут в основном уже возрастные звездные игроки. Есть примеры Златана Ибрагимовича, Оливье Жиру, Алексиса Санчеса и многих других. Но это не значит, что в итальянской лиге нет перспективной молодежи. В Серии А есть качественные футболисты, причем не только в топ-клубах. Далее рассмотрим лучших молодых игроков из итальянского чемпионата.

Матиас Суле (Фрозиноне / Ювентус, 20 лет)

Суле пребывает в системе Ювентуса с 2020 года. Судя по всему, "бьянконери" рассчитывают на молодого аргентинца. Он прошел через несколько молодежных команд, после чего отправился во Фрозиноне на правах аренды. Там футболист очень хорошо себя проявляет. В текущем сезоне Серии А 20-летний вингер забил 6 мячей в 13-ти матчах – неплохой показатель, который помогает его команде удерживаться в середине турнирной таблицы. Интерес к игроку проявляют Ньюкасл и Кристал Пэлас, но у Ювентуса наверняка на него тоже есть планы.

Ламек Банда (Лечче, 22 года)

Банда проводит второй год в составе Лечче и здорово прогрессирует. В текущем сезоне 22-летний вингер забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в Серии А. По системе гол+пас это больше, чем за весь прошлый сезон. У Лечче и Фрозиноне самые молодые команды в итальянском чемпионате. Это идеальная среда для развития перспективных футболистов. Таких как Банда, например. Сейчас Лечче оценивает игрока сборной Замбии в 20 млн евро, но к лету его трансферная стоимость может увеличиться, если желто-красные сохранят прописку в элитном дивизионе.

Раду Дрэгушин (Дженоа, 21 год)

В 2019-м году Дрэгушин оказался в Ювентусе, прошел через молодежные команды туринского клуба и отправился по арендам. Летом 2022 года румын перешел в Дженоа, помог "грифонам" вернуться в элитный дивизион и остался с ними на постоянной основе. Но вскоре он может пойти на повышение. На поле 21-летний центрбек выглядит довольно зрелым игроком, чем привлек внимание серьезных клубов. За ним следят Милан, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл. "Сороки" считаются главным претендентом на игрока, хотя предложений они пока не делали. Итальянские СМИ полагают, что Дрэгушин легко уйдет с молотка за 20 млн евро. Может даже в январе.

Джошуа Зиркзе (Болонья, 22 года)

В 22 года Зиркзе является двукратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов в составе Баварии. Но проблема в том, что в мюнхенском клубе он мало играл. Покинув Баварию, молодой форвард провел неудачный сезон в Парме, после чего зажег в Андерлехте, забив 16 мячей в 38 матчах. Это были аренды. Летом 2022 года голландец перешел в Болонью на постоянной основе, где продолжает развиваться под руководством Тьяго Мотты. В текущем сезоне на счету нападающего уже 8 голов и 1 ассист в 16-ти матчах во всех турнирах. Зиркзе удачно заменил ушедшего в Интер Марко Арнаутовича и входит в тройку лучших бомбардиров Серии А, уступая только Жиру и Лаутаро Мартинесу.

Эдоардо Бове (Рома, 21 год)

Getty Images. Эдоардо Бове

Молодым игрокам непросто произвести впечатление на Жозе Моуринью. Но Бове смог. Именно португалец начал подтягивать к основе воспитанника Ромы. Более того, специалист даже публично хвалил 21-летнего хавбека, что говорит о многом. Бове пока не является железным игроком стартового состава, но он приближается к этому статусу. В текущем сезоне Серии А итальянец 8 раз из 15-ти вышел на поле с первых минут – это хороший показатель. Он получает все больше игрового времени и все больше доверия со стороны Моуринью. Даже если Жозе покинет римлян по окончании сезона, у Бове останется фундамент для дальнейшего развития.

Мортен Френдруп (Дженоа, 22 года)

В январе 2022 года Френдруп перешел в Дженоа из датского Брондбю и уже через 6 месяцев вылетел вместе с новой командой в Серию В. Футболист не испугался понижения в классе и помог "грифонам" вернуться в элиту, за что был вознагражден местом в основе. Сейчас датчанин является важным игроком для Дженоа. В текущем сезоне 22-летний хавбек отдал 4 результативные передачи – больше, чем было за всю кампанию в Серии В. Старания Френдрупа не остаются незамеченными. Его услугами интересуются несколько английских клубов, среди которых Ливерпуль. Если хавбек продолжит выступать так же уверенно, то может пойти на повышение.

Фабио Миретти (Ювентус, 20 лет)

Молодым игрокам сложно закрепиться в составе Ювентуса, включая воспитанников. Особенно тяжелая ситуация в полузащите, где у "бьянконери" всегда был большой выбор игроков. Но Миретти старается. Будучи воспитанником туринского клуба, у него нет другого выхода. Итальянца уже третий сезон привлекают к матчам за основную команду Ювентуса. Иногда 20-летний хавбек смотрится вполне пристойно, хотя ему все еще сложно конкурировать за место на поле. Дисквалификация Поля Погба и Николо Фаджоли немного облегчит задачу для Фабио. Сейчас, когда "бьянконери" еще только возвращаются к топовому уровню, самое время для того, чтобы упрочнить свое место в основе.

Джорджо Скальвини (Аталанта, 20 лет)

Скальвини пребывает в системе Аталанты с 2015 года, но в основной команде проводит только третий сезон. При этом с каждым годом он получает все больше игрового времени и уверенности в себе. Сейчас 20-летний центрбек является игроком стартового состава у "бергамасков" и продолжает прогрессировать. Скальвини был признан лучшим молодым итальянским футболистом по версии Tuttosport. В его подписании заинтересованы топ-клубы, среди которых Ювентус, Бавария и Манчестер Сити. У парня очень большие перспективы. Кто знает, может это будущий Бонуччи или Кьеллини.

Текст: meta.ua/sport