Директор Днепра-1: «Йовичевич нас кинул, а мы должны были ему денег дать?»

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил информацию СМИ о трансферном бане днепрян.

– Вячеслав Евгеньевич, это правда, что «Днепр-1» получил трансферный бан из-за задолженности перед бывшими игроками и Йовичевичем?

– Правда, но там ничего серьезного. Мы уже снимаем этот бан. Он уже давно наложен – полгода назад первый, через несколько месяцев второй, потом третий. Нам же с августа никого не надо было заявлять, поэтому мы эти баны собрали, а теперь одним махом закроем. Это вообще не вопрос, поэтому беспокоиться не стоит. Проблема решается за три дня. До Нового года мы все закроем и отправим в УЕФА платежные ведомости.

– А какая там сумма, если не секрет?

– Каждый имеет какие-то месяцы задолженности. Йовичевич от нас некрасиво ушел, кинул нас и перешел в «Шахтер», так что, ему сразу надо было деньги платить? Пусть теперь судится.

– Кто, кроме Йовичевича, имеет к «Днепру-1» финансовые претензии?

– Легионеры, которые играли за нас в прошлом сезоне.

– Зимой от «Днепра-1» ждать трансферов?

– Громких трансферов ждать точно не стоит.

Ранее информацию о бане также подтвердил почетный президент клуба Юрий Береза.