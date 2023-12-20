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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 13:18 | Обновлено 20 декабря 2023, 13:19
1465
4

Директор Днепра-1: «Йовичевич нас кинул, а мы должны были ему денег дать?»

Вячеслав Фридман подтвердил информацию СМИ о трансферном бане днепрян

20 декабря 2023, 13:18 | Обновлено 20 декабря 2023, 13:19
1465
4
Директор Днепра-1: «Йовичевич нас кинул, а мы должны были ему денег дать?»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил информацию СМИ о трансферном бане днепрян.

– Вячеслав Евгеньевич, это правда, что «Днепр-1» получил трансферный бан из-за задолженности перед бывшими игроками и Йовичевичем?

– Правда, но там ничего серьезного. Мы уже снимаем этот бан. Он уже давно наложен – полгода назад первый, через несколько месяцев второй, потом третий. Нам же с августа никого не надо было заявлять, поэтому мы эти баны собрали, а теперь одним махом закроем. Это вообще не вопрос, поэтому беспокоиться не стоит. Проблема решается за три дня. До Нового года мы все закроем и отправим в УЕФА платежные ведомости.

– А какая там сумма, если не секрет?

– Каждый имеет какие-то месяцы задолженности. Йовичевич от нас некрасиво ушел, кинул нас и перешел в «Шахтер», так что, ему сразу надо было деньги платить? Пусть теперь судится.

– Кто, кроме Йовичевича, имеет к «Днепру-1» финансовые претензии?

– Легионеры, которые играли за нас в прошлом сезоне.

– Зимой от «Днепра-1» ждать трансферов?

– Громких трансферов ждать точно не стоит.

Ранее информацию о бане также подтвердил почетный президент клуба Юрий Береза.

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Источник: Днепр-1 получил трансферный бан
чемпионат Украины по футболу Игор Йовичевич Украинская Премьер-лига Днепр-1 трансферный бан Вячеслав Фридман
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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andre_lui
Він нехай судиться, а Ви нехай бан знімайте. Ніхто за законами не хоче, звикли по іншому
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+3
Roma Sergeev
Кон- че- ные
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+1
Xvalenok03
Осталось еще всех сотрудников действующих и бывших опросить - кто виноват, что руководство минусовых не платит им зарплату?
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-2
Алекс 122
Йовичевич мразь .
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-3
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