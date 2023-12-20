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  4. Палмейрас отказался продать Кевина в Шахтер за 10+4 миллионов евро
Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 12:57 |
917
0

Палмейрас отказался продать Кевина в Шахтер за 10+4 миллионов евро

Впрочем, в бразильском клубе готовы договариваться

20 декабря 2023, 12:57 |
917
0
Палмейрас отказался продать Кевина в Шахтер за 10+4 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин (слева)

Бразильский «Палмейрас» отклонил предложение «Шахтера» на 10 миллионов евро по 20-летнему вингеру Кевину, которое предусматривало также дополнительные 4 миллиона евро в виде бонусов.

Впрочем, трансфер бразильца в стан «горняков» все еще может состояться, так как в «Палмейрасе» готовы договариваться и уже обозначили приемлемую сумму для сделки – 15 миллионов евро.

Чемпион Бразилии на днях завершил выкуп 20% экономических прав на Кевина у «Деспортиво Бразил» за 800 тысяч евро, что позволит «Палмейрасу» получить больше денег за своего таланта. Сейчас клуб владеет 70% экономических прав на Кевина.

Кроме того, в бюджете «Палмейраса» заложено, что от продажи своих игроков в следующем году клуб получит чуть более 55 миллионов евро. Учитывая, что около 35 миллионов «зелено-белым» принесет трансфер Эндрика в «Реал», который официально будет завершен летом 2024 года, потребуется продать еще нескольких футболистов, чтобы заработать запланированную сумму.

Кевин в сезоне-2023 провел 7 матчей (228 минут) в бразильской Серии А, но голевыми действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил за Кевина 7+3 миллионов евро.

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Источник Portal do Palmeirense
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