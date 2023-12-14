Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Донецкий клуб проявляет очень большую заинтересованность в трансфере бразильца
«Шахтер» вернулся к варианту с потенциальным подписанием 20-летнего вингера «Палмейраса» Кевина, утверждают бразильские источники.
Сообщается, что чемпион Бразилии получил от чемпиона Украины предложение на 10 миллионов евро по Кевину, которое предусматривает фиксированную выплату в размере 7 миллионов евро, а также бонусы в размере 3 миллионов евро.
Впрочем, пока в «Палмейрасе» не готовы идти на условия украинцев, и продолжают требовать за Кевина не менее 15 миллионов евро.
Сам футболист рассчитывает, что летом 2024 года по нему придут предложения от клубов из топовых европейских чемпионатов – в частности, «Лиона».
Кевин был одной из наиболее ярких звезд молодежного состава «Палмейраса» последних лет, однако в первой команде футболист пока не может проявить себя и сыграл всего 7 матчей в сезоне-2023 в рамках бразильской Серии А.
«Шахтер» уже достаточно давно проявляет предметный интерес к Кевину, так как первые упоминания в прессе о торгах «горняков» с «Палмейрасом» по этому вингеру появились еще в декабре минувшего года, и с тех пор подобного рода новости перманентно встречаются в СМИ.
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