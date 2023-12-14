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  4. Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 11:55 |
1255
4

Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро

Донецкий клуб проявляет очень большую заинтересованность в трансфере бразильца

14 декабря 2023, 11:55 |
1255
4
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

«Шахтер» вернулся к варианту с потенциальным подписанием 20-летнего вингера «Палмейраса» Кевина, утверждают бразильские источники.

Сообщается, что чемпион Бразилии получил от чемпиона Украины предложение на 10 миллионов евро по Кевину, которое предусматривает фиксированную выплату в размере 7 миллионов евро, а также бонусы в размере 3 миллионов евро.

Впрочем, пока в «Палмейрасе» не готовы идти на условия украинцев, и продолжают требовать за Кевина не менее 15 миллионов евро.

Сам футболист рассчитывает, что летом 2024 года по нему придут предложения от клубов из топовых европейских чемпионатов – в частности, «Лиона».

Кевин был одной из наиболее ярких звезд молодежного состава «Палмейраса» последних лет, однако в первой команде футболист пока не может проявить себя и сыграл всего 7 матчей в сезоне-2023 в рамках бразильской Серии А.

«Шахтер» уже достаточно давно проявляет предметный интерес к Кевину, так как первые упоминания в прессе о торгах «горняков» с «Палмейрасом» по этому вингеру появились еще в декабре минувшего года, и с тех пор подобного рода новости перманентно встречаются в СМИ.

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Источник Bolavip Brasil
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Комментарии 4
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Алекс 122
Пишут что шахтер собирается в днр возвращаться 
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0
Умник
Маккалистер?
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0
Mr Voevudskiy
Лион топовый.. был лет 5-10 назад)
А сейчас просто последний в вышке Франции
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0
Sheva19
15 давайте потом в Челси за 50 продадите Ринат не скупись
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-1
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