Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч
Испания
20 декабря 2023, 12:20 |
621
0

Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч

Каталонский клуб не хочет упускать шанс заработать очень хорошие деньги

20 декабря 2023, 12:20 |
621
0
Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря, практически через день после календарного матча испанской Ла Лиги против «Альмерии», «Барселона» в США сыграет товарищеский матч против мексиканской «Америки», которая накануне оформила 14-й чемпионский титул на родине.

Матч состоится в Далласе, и целесообразность его проведения уже вызвала ряд вопросов у болельщиков и экспертов, которые недоумевают, зачем «Барселоне» подвергать дополнительному риску получить травмы своих футболистов.

Однако, как стало известно СМИ, за матч против «Америки» в Далласе «Барселона» получит гонорар в размере 5 миллионов евро чистыми.

В каталонском клубе считают, что эта сумма ему ныне крайне необходима, учитывая непростую экономическую ситуацию и тот факт, что после неожиданного поражения от «Шахтера» на групповой стадии Лиги чемпионов «блаугранас» недобрали призовых от УЕФА.

Отметим, что матчем против «Америки» футболисты «Барселоны» закроют для себя 2023 год, а в 2024-м возобновят поединки уже 4 января, когда сойдутся в рамках испанской Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».

По теме:
Легендарный экс-форвард Шахтера интересен клубу бразильской Серии В
Жирона зимой планирует усилить состав. На карандаш попал защитник Барсы
Стал известен первый соперник Шахтера на зимних сборах
Барселона Америка Мехико товарищеские матчи Шахтер Донецк выбор редакции
Источник Iglesia en Directo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 получил трансферный бан
Футбол | 20 декабря 2023, 11:33 1
Источник: Днепр-1 получил трансферный бан
Источник: Днепр-1 получил трансферный бан

Одним из тех, кто имеет финансовые претензии к днепрянам, является Игорь Йовичевич

ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
Футбол | 20 декабря 2023, 00:01 15
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче

Вингер «Челси» перевел игру в серию пенальти

«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
Футбол | 20.12.2023, 07:05
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Футбол | 19.12.2023, 12:12
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Футбол | 19.12.2023, 21:34
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
18.12.2023, 22:56 1
Футбол
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
20.12.2023, 00:09 30
Футбол
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 12
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
18.12.2023, 23:57 39
Футбол
Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЕ Шахтер – Марсель. Кто фаворит?
Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЕ Шахтер – Марсель. Кто фаворит?
18.12.2023, 16:10 5
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
18.12.2023, 23:26 8
Футбол
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 16:01 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем