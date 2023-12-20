Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч

21 декабря, практически через день после календарного матча испанской Ла Лиги против «Альмерии», «Барселона» в США сыграет товарищеский матч против мексиканской «Америки», которая накануне оформила 14-й чемпионский титул на родине.

Матч состоится в Далласе, и целесообразность его проведения уже вызвала ряд вопросов у болельщиков и экспертов, которые недоумевают, зачем «Барселоне» подвергать дополнительному риску получить травмы своих футболистов.

Однако, как стало известно СМИ, за матч против «Америки» в Далласе «Барселона» получит гонорар в размере 5 миллионов евро чистыми.

В каталонском клубе считают, что эта сумма ему ныне крайне необходима, учитывая непростую экономическую ситуацию и тот факт, что после неожиданного поражения от «Шахтера» на групповой стадии Лиги чемпионов «блаугранас» недобрали призовых от УЕФА.

Отметим, что матчем против «Америки» футболисты «Барселоны» закроют для себя 2023 год, а в 2024-м возобновят поединки уже 4 января, когда сойдутся в рамках испанской Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».