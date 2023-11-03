Барселона сыграет товарищеский матч с 13-кратными чемпионами Мексики
Соперником «Барселоны» будет столичная «Америка»
Испанская «Барселона» проведет товарищескую встречу против мексиканской команды «Америка» из Мехико.
Матч между «Барселоной» и «Америкой» пройдет в четверг, 21 декабря, в Далласе, Техас, США, через два дня после домашней встречи Ла Лиги против «Альмерии». Сразу после этого матча каталонская команда чартерным рейсом вылетает в США. Основная задача матча против «Америки» – принести «Барселоне» дополнительный доход и поправить финансовое положение клуба.
«Америка» – один из самых титулованных мексиканских клубов. Столичная команда рекордные 13 раз становилась чемпионом Мексики, по шесть раз выиграла Кубок Мексики и титул Чемпион чемпионов (мексиканский аналог суперкубка). Также столичный клуб – семикратный победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ, рекорд для турнира.
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