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20 декабря 2023, 14:47 | Обновлено 20 декабря 2023, 14:48
629
0

Роналду вне топ-50. Названы лучшие игроки 2023 года

Издание Goal назвало лучших футболистов 2023 года

20 декабря 2023, 14:47 | Обновлено 20 декабря 2023, 14:48
629
0
Роналду вне топ-50. Названы лучшие игроки 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Goal обнародовало список из 50 лучших футболистов 2023 года.

Тройку открыл полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Англичанин почти сумел привести «Боруссию» Дортмунд к заветному чемпионству в сезоне 2022/23, но «шмели» проиграли последний матч Бундеслиги, когда Джуд отсутствовал из-за травмы. После перехода в «Реал» Беллингем стал еще лучше, о чем свидетельствует даже статистика: 17 голов и 5 ассистов в 20 матчах.

На втором месте расположен нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Викинг в 2023 году переписал кучу индивидуальных рекордов и выиграл все важнейшие трофеи на клубном уровне – АПЛ и Лигу чемпионов. Однако, этого оказалось недостаточно, чтобы получить «Золотой мяч».

Лучшим футболистом 2023 года издание Goal признало Лионеля Месси из «Интер Майами». Именно он забрал «Золотой мяч 2023». После приезда аргентинца в MLS уровень заинтересованности болельщиков США в футболе значительно вырос. Сам Лео провел уже 14 матчей за клуб Дэвида Бекхэма, отметившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Интересно, что извечный оппонент Лионеля Месси Криштиану Роналду не попал даже в топ-50 рейтинга.

Топ-10 лучших футболистов 2023 года по версии Goal:

  • 1. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина).
  • 2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).
  • 3. Джуд Беллингем («Реал», Англия).
  • 4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).
  • 5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия).
  • 6. Гарри Кейн («Бавария», Англия).
  • 7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).
  • 8. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).
  • 9. Лука Модрич («Реал», Хорватия).
  • 10. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия).

Расширенный рейтинг можно посмотреть по ссылке.

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Источник Goal.com
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