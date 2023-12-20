Источник: в Польше интересуются игроком Черноморца

Польский журналист Петр Шленка в своем телеграм-канале сообщил про интерес представителей клубов Польши к защитнику одесского «Черноморца» Владимиру Салюку.

«Много людей из польских клубов спрашивали меня о Владимире Салюке. Летом к нему уже был интерес из Экстраклассы.

Теперь это тоже будет интересно. Проблема заключается в высокой сумме выкупа, заложенной в контракте, которая слишком дорогая для польских клубов», – написал журналист.