Источник: в Польше интересуются игроком Черноморца
Владимир Салюк может сменить клуб
Польский журналист Петр Шленка в своем телеграм-канале сообщил про интерес представителей клубов Польши к защитнику одесского «Черноморца» Владимиру Салюку.
«Много людей из польских клубов спрашивали меня о Владимире Салюке. Летом к нему уже был интерес из Экстраклассы.
Теперь это тоже будет интересно. Проблема заключается в высокой сумме выкупа, заложенной в контракте, которая слишком дорогая для польских клубов», – написал журналист.
Напомним, летом этого года интерес к Владимиру Салюку был со стороны «Динамо» Киев, но в итоге киевляне свои приоритеты изменили.
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