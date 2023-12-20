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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 11:15 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:26
489
0

Источник: в Польше интересуются игроком Черноморца

Владимир Салюк может сменить клуб

20 декабря 2023, 11:15 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:26
489
0
Источник: в Польше интересуются игроком Черноморца
УПЛ. Владимир Салюк

Польский журналист Петр Шленка в своем телеграм-канале сообщил про интерес представителей клубов Польши к защитнику одесского «Черноморца» Владимиру Салюку.

«Много людей из польских клубов спрашивали меня о Владимире Салюке. Летом к нему уже был интерес из Экстраклассы.

Теперь это тоже будет интересно. Проблема заключается в высокой сумме выкупа, заложенной в контракте, которая слишком дорогая для польских клубов», – написал журналист.

Напомним, летом этого года интерес к Владимиру Салюку был со стороны «Динамо» Киев, но в итоге киевляне свои приоритеты изменили.

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Владимир Салюк
Источник Telegram
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