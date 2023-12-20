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Бразилия
20 декабря 2023, 11:20 |
977
3

Легендарный экс-форвард Шахтера интересен клубу бразильской Серии В

Луис Адриано может продолжить карьеру в «Витории» из Салвадора

20 декабря 2023, 11:20 |
977
3
Легендарный экс-форвард Шахтера интересен клубу бразильской Серии В
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано (слева)

36-летний форвард «Интернасьонала» Луис Адриано, который является лучшим бомбардиром в истории «Шахтера» (128 голов), оказался ненужным своему нынешнему клубу.

Форвард подыскивает другие варианты по продолжению карьеры и накануне стало известно, что интерес к сотрудничеству с Луисом Адриано проявляет «Витория» из Салвадора.

Этот клуб по итогам сезона-2023 выиграл соревновательный процесс в бразильской Серии В и в следующем году будет выступать в элите тамошнего профессионального футбола – Серии А.

Луис Адриано вернулся в Бразилию из «Антальяспора» в феврале нынешнего года, оформив контракт с «Интернасьоналом» до лета 2024-го.

В сезоне-2023 в рамках Серии А форвард сыграл 29 матчей, в которых отличился 3 голами.

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Луис Адриано Интернасьонал Шахтер Донецк Витория Салвадор трансферы чемпионат Бразилии по футболу
Источник Futebol Bahiano
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Алексей Янчук
Легендарні форварди не грають у ворожих клубах
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ALKOSruLKA
"Виграв змагальний процес в серії В" 
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ALKOSruLKA
""... Вам би філолога якогось в штат найняти... гугл-перекладач не справляється....
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