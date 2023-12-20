Легендарный экс-форвард Шахтера интересен клубу бразильской Серии В

36-летний форвард «Интернасьонала» Луис Адриано, который является лучшим бомбардиром в истории «Шахтера» (128 голов), оказался ненужным своему нынешнему клубу.

Форвард подыскивает другие варианты по продолжению карьеры и накануне стало известно, что интерес к сотрудничеству с Луисом Адриано проявляет «Витория» из Салвадора.

Этот клуб по итогам сезона-2023 выиграл соревновательный процесс в бразильской Серии В и в следующем году будет выступать в элите тамошнего профессионального футбола – Серии А.

Луис Адриано вернулся в Бразилию из «Антальяспора» в феврале нынешнего года, оформив контракт с «Интернасьоналом» до лета 2024-го.

В сезоне-2023 в рамках Серии А форвард сыграл 29 матчей, в которых отличился 3 голами.