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Бразилия
13 октября 2023, 12:21 | Обновлено 13 октября 2023, 12:54
916
1

Экс-форвард Шахтера более не нужен Интернасьоналу

Луис Адриано вскоре покинет бразильский клуб

13 октября 2023, 12:21 | Обновлено 13 октября 2023, 12:54
916
1
Экс-форвард Шахтера более не нужен Интернасьоналу
instagram.com/luizadrianinho

36-летний центрфорвард «Интернасьонала» Луис Адриано, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», готовится к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб.

Контракт футболиста с «колорадос» рассчитан до 31 декабря, и продлевать его бразильский клуб не намерен.

В «Интернасьонале» считают, что Луис Адриано имеет слишком большую зарплату, но уже не способен отрабатывать ее на футбольном поле (в текущем сезоне Серии А форвард отличился лишь 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 22 поединках).

По этой причине Луис Адриано уже подыскивает для себя новые варианты, но маловероятно, что форвард останется в Бразилии, где нет желающих подписать с ним трудовое соглашение. На текущий момент сценарий, при котором Луис Адриано отправиться доигрывать за границу, выглядит наиболее реалистичным.

Напомним, за «Шахтер» Луис Адриано выступал с 2007 по 2015 годы.

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Луис Адриано Интернасьонал трансферы Шахтер Донецк
Источник Somos Fanáticos
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Перець
Тепер він нах нікому непотрібний 
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