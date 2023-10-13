Экс-форвард Шахтера более не нужен Интернасьоналу

36-летний центрфорвард «Интернасьонала» Луис Адриано, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», готовится к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб.

Контракт футболиста с «колорадос» рассчитан до 31 декабря, и продлевать его бразильский клуб не намерен.

В «Интернасьонале» считают, что Луис Адриано имеет слишком большую зарплату, но уже не способен отрабатывать ее на футбольном поле (в текущем сезоне Серии А форвард отличился лишь 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 22 поединках).

По этой причине Луис Адриано уже подыскивает для себя новые варианты, но маловероятно, что форвард останется в Бразилии, где нет желающих подписать с ним трудовое соглашение. На текущий момент сценарий, при котором Луис Адриано отправиться доигрывать за границу, выглядит наиболее реалистичным.

Напомним, за «Шахтер» Луис Адриано выступал с 2007 по 2015 годы.