Экс-координатор академии Динамо возглавил медиа-команду в Латинской Америке

Бывший координатор академии «Динамо» U-17 Маркос Гильермо Самсо стал главным тренером команды из Лиги королей Америки под названием «Персас».

Данный турнир является аналогом испанской медиалиги, которая носит название Королевская Лига и не так давно была организована экс-защитник «Барселоны» Жераром Пике.

Лиге королей Америки принимают участие команды, которые составлены из звезд шоу-бизнеса, футбольных легенд прошлых лет и других медийных персон.