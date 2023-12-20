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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 10:37 | Обновлено 20 декабря 2023, 10:46
136
0

Экс-координатор академии Динамо возглавил медиа-команду в Латинской Америке

Новый вызов принял аргентинец Маркос Гильермо Самсо

20 декабря 2023, 10:37 | Обновлено 20 декабря 2023, 10:46
136
0
Экс-координатор академии Динамо возглавил медиа-команду в Латинской Америке
YouTube-канал ФК Динамо Киев

Бывший координатор академии «Динамо» U-17 Маркос Гильермо Самсо стал главным тренером команды из Лиги королей Америки под названием «Персас».

Данный турнир является аналогом испанской медиалиги, которая носит название Королевская Лига и не так давно была организована экс-защитник «Барселоны» Жераром Пике.

Лиге королей Америки принимают участие команды, которые составлены из звезд шоу-бизнеса, футбольных легенд прошлых лет и других медийных персон.

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Источник Динамомания
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