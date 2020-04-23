Координатор академии Динамо: «В Украине нет строгого карантина»

Аргентинец Маркос Гильермо Самсо рассказал соотечественникам о ситуации с коронавирусом в Украине

  • 23.04.2020 10:25
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Координатор академии Динамо: «В Украине нет строгого карантина»
© ФК Динамо. Маркос Гильермо Самсо

Координатор академии киевского «Динамо» Маркос Гильермо Самсо пообщался с аргентинскими журналистами, которые узнавали у соотечественника о ситуации, сложившейся вокруг коронавируса в Украине.

«В Украине нет строгого карантина. Вы можете пойти в супермаркет и заниматься делами, которые необходимы для жизни вашей семьи», - заявил Гильермо Самсо.

В то же время коуч признался, что его семья «вполне предана» идеям изоляции и по этой причине предпочитает оставаться дома. Аргентинец рассказал, что в марте правительство Украины приняло «решительные меры», которые заключались в закрытии границ, использовании масок и прекращении работы учебных заведений.

Напомним, о назначении Маркоса Гильермо Самсо в «Динамо» стало известно в начале ноября минувшего года. До этого специалист работал в Японии в местном клубе «ДЖЕФ Юнайтед Тиба».

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