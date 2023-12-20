Реал нашел в Жироне замену для многолетнего лидера

Мадридский «Реал» намерен усилить позицию правого защитника. Главная кандидатура – латераль каталонской «Жироны» Ян Коуту, сообщает испанское издание Fichajes.

В 21-летнем футболисте «сливочные» видят замену для своего многолетнего лидера Даниэля Карвахаля. Игроку национальной сборной Испании уже 31 и его часто беспокоят травмы. В этом сезоне на счету Дани 17 поединков во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 ассистами.

В этой кампании Ян Коуту провел 16 матчей в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что за игрой бразильца следит главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. Напомним, его контракт принадлежит именно «горожанам».