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Испания
20 декабря 2023, 10:26 | Обновлено 20 декабря 2023, 10:51
2114
0

Реал нашел в Жироне замену для многолетнего лидера

Ян Коуту может заменить Даниэля Карвахаля

20 декабря 2023, 10:26 | Обновлено 20 декабря 2023, 10:51
2114
0
Реал нашел в Жироне замену для многолетнего лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Коуту

Мадридский «Реал» намерен усилить позицию правого защитника. Главная кандидатура – латераль каталонской «Жироны» Ян Коуту, сообщает испанское издание Fichajes.

В 21-летнем футболисте «сливочные» видят замену для своего многолетнего лидера Даниэля Карвахаля. Игроку национальной сборной Испании уже 31 и его часто беспокоят травмы. В этом сезоне на счету Дани 17 поединков во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 ассистами.

В этой кампании Ян Коуту провел 16 матчей в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что за игрой бразильца следит главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. Напомним, его контракт принадлежит именно «горожанам».

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Источник Fichajes.net
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