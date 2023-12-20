Оптимального состава не будет. Ман Сити имеет проблемы перед финалом КЧМ
«Горожан» ждет поединок за титул с «Флуминенсе»
22 декабря «Манчестер Сити» в финале клубного чемпионата мира против «Флуминенсе» не сможет сыграть в своем оптимальном составе.
Так, сразу три игрока «горожан» будут вынуждены пропустить предстоящий финальный поединок турнира.
Нападающий Эрлинг Холанд вначале был в заявке «Ман Сити» на матч 1/2 финала с «Урава Ред Даймондс» (3:0), но из-за проблемы с ногой все же был исключен из состава.
Также из-за травм не сыграли с японцами атакующий полузащитник Кевин де Брюйне и вингер Жереми Доку. Они оба восстанавливаются после повреждений подколенных сухожилий и также пропустят финал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Есть высокая вероятность того, что испанский голкипер покинет Мадрид летом
Михаил не стал сдерживать эмоций на последних минутах основного времени матча