Барселона может переманить к себе Клоппа
Каталонцам интересен немецкий специалист
Испанская «Барселона» занята вопросом поиска тренера, который может заменить во главе команды испанца Хави в случае его увольнения.
Сообщается, что сменить Хави может наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист якобы часто общается с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.
Ранее Лапорта заявлял, что в «Барселоне» полностью доверяют Хави, который возглавляет команду с осени 2021 года. Контракт 43-летнего специалиста с «блауграной» рассчитан до середины 2025 года.
В таблице Ла Лиги «Барселона» занимает 3-е место с 35 очками. Лидирует «Жирона», у которой 44 пункта.
Ранее стало известно, что бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер сравнил Юргена Клоппа с Богом.
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