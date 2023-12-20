Барселона может переманить к себе Клоппа

Испанская «Барселона» занята вопросом поиска тренера, который может заменить во главе команды испанца Хави в случае его увольнения.

Сообщается, что сменить Хави может наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист якобы часто общается с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

Ранее Лапорта заявлял, что в «Барселоне» полностью доверяют Хави, который возглавляет команду с осени 2021 года. Контракт 43-летнего специалиста с «блауграной» рассчитан до середины 2025 года.

В таблице Ла Лиги «Барселона» занимает 3-е место с 35 очками. Лидирует «Жирона», у которой 44 пункта.

Ранее стало известно, что бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер сравнил Юргена Клоппа с Богом.