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Англия
08 декабря 2023, 11:34 | Обновлено 08 декабря 2023, 11:42
247
0

Каррагер сравнил Клоппа с Богом

Экс-игрок «Ливерпуля» – о значимости наставника мерсисайдцев

08 декабря 2023, 11:34 | Обновлено 08 декабря 2023, 11:42
247
0
Каррагер сравнил Клоппа с Богом
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер высказался о власти, которой обладает в мерсисайдском клубе главный тренер команды. Сейчас «красных», как известно, возглавляет немец Юрген Клопп.

«Тренер в «Ливерпуле» подобен Богу. Если «Ливерпуль» добивается успеха, то всегда речь заходит о тренере. Прямо сейчас это Клопп, ранее были Шенкли, Пэйсли и Далглиш. Я полагаю, что главный тренер «Ливерпуля» обладает огромной властью. Когда я играл, в «Ливерпуле» никто и никогда не выступал против тренера. Болельщики и совет директоров были на его стороне. У игроков даже не нужно было спрашивать, что они думают о тренере. Об этом просто никогда никто не говорил», – заявил 45-летний Каррагер.

Напомним, Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.

Ранее Джейми Каррагер был вынужден отвечать на обвинения со стороны главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

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Джейми Каррагер Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Liverpool Echo
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