Каррагер сравнил Клоппа с Богом

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер высказался о власти, которой обладает в мерсисайдском клубе главный тренер команды. Сейчас «красных», как известно, возглавляет немец Юрген Клопп.

«Тренер в «Ливерпуле» подобен Богу. Если «Ливерпуль» добивается успеха, то всегда речь заходит о тренере. Прямо сейчас это Клопп, ранее были Шенкли, Пэйсли и Далглиш. Я полагаю, что главный тренер «Ливерпуля» обладает огромной властью. Когда я играл, в «Ливерпуле» никто и никогда не выступал против тренера. Болельщики и совет директоров были на его стороне. У игроков даже не нужно было спрашивать, что они думают о тренере. Об этом просто никогда никто не говорил», – заявил 45-летний Каррагер.

Напомним, Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.

Ранее Джейми Каррагер был вынужден отвечать на обвинения со стороны главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.