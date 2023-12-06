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  4. Каррагер ответил Гвардиоле на его обвинения
Англия
06 декабря 2023, 10:14 | Обновлено 06 декабря 2023, 10:27
1126
1

Каррагер ответил Гвардиоле на его обвинения

Экс-игрок не остался в стороне от высказываний испанского тренера

06 декабря 2023, 10:14 | Обновлено 06 декабря 2023, 10:27
1126
1
Каррагер ответил Гвардиоле на его обвинения
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер оценил заявление главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы. Испанец, напомним, обвинил ТВ-экспертов, включая Каррагера, в отсутствии титулов АПЛ.

«Думаю, я бы, наверное, выиграл один титул, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и настолько далеко зашел, что АПЛ обвиняла бы нас в 115 нарушениях финансовых правил», – написал Каррагер в Твиттер.

Напомним, в 2023 году АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил лиги в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

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Джейми Каррагер Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Олександр
Когда люди ничего не выиграли то единственная возможность удовлетворить свое эго это идти в обозреватели и раздавать всем оценки .
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