Каррагер ответил Гвардиоле на его обвинения
Экс-игрок не остался в стороне от высказываний испанского тренера
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер оценил заявление главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы. Испанец, напомним, обвинил ТВ-экспертов, включая Каррагера, в отсутствии титулов АПЛ.
«Думаю, я бы, наверное, выиграл один титул, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и настолько далеко зашел, что АПЛ обвиняла бы нас в 115 нарушениях финансовых правил», – написал Каррагер в Твиттер.
Напомним, в 2023 году АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил лиги в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.
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