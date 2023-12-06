Каррагер ответил Гвардиоле на его обвинения

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер оценил заявление главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы. Испанец, напомним, обвинил ТВ-экспертов, включая Каррагера, в отсутствии титулов АПЛ.

«Думаю, я бы, наверное, выиграл один титул, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и настолько далеко зашел, что АПЛ обвиняла бы нас в 115 нарушениях финансовых правил», – написал Каррагер в Твиттер.