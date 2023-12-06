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  4. Невиллу и Каррагеру досталось. Гвардиола раскритиковал ТВ-экспертов
Англия
06 декабря 2023, 09:37 | Обновлено 06 декабря 2023, 09:45
52
0

Невиллу и Каррагеру досталось. Гвардиола раскритиковал ТВ-экспертов

Испанец заговорил о титулах

06 декабря 2023, 09:37 | Обновлено 06 декабря 2023, 09:45
52
0
Невиллу и Каррагеру досталось. Гвардиола раскритиковал ТВ-экспертов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола выступил с резким заявлением в отношении бывших футболистов сборной Англии, которые работают экспертами на британском телевидении.

«Гари Невилл знает, как трудно бывает, иначе он бы выиграл четыре АПЛ подряд в лучшие времена «Манчестер Юнайтед». Но он не делал этого. Возможно, они обвиняют нас в самоуспокоенности, потому что они в «Юнайтед» сами чувствовали самоуспокоенность.

Мика Ричардс не выигрывал четыре АПЛ подряд, а Джейми Каррагер не выиграл ни одного титула. Никогда, никогда. Этого никогда не случалось.

Когда мы теряем очки, люди говорят: «Вы теряете очки в матчах с «Ливерпулем», «Челси» и «Тоттенхэмом» – какая катастрофа». Это «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – чего люди ожидают? Чтобы мы набрали 120 очков и были на 20 впереди? За семь лет я много раз это слышал. Если мы не выигрываем, это самоуспокоенность. Если мы проигрываем в полуфинале, у нас нет характера», – заявило Гвардиола.

Как известно, «Манчестер Сити» выиграл чемпионат АПЛ в трех последних сезонах.

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Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Гари Невилл Джейми Каррагер
Источник Daily Mail
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