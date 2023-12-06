Невиллу и Каррагеру досталось. Гвардиола раскритиковал ТВ-экспертов

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола выступил с резким заявлением в отношении бывших футболистов сборной Англии, которые работают экспертами на британском телевидении.

«Гари Невилл знает, как трудно бывает, иначе он бы выиграл четыре АПЛ подряд в лучшие времена «Манчестер Юнайтед». Но он не делал этого. Возможно, они обвиняют нас в самоуспокоенности, потому что они в «Юнайтед» сами чувствовали самоуспокоенность.

Мика Ричардс не выигрывал четыре АПЛ подряд, а Джейми Каррагер не выиграл ни одного титула. Никогда, никогда. Этого никогда не случалось.

Когда мы теряем очки, люди говорят: «Вы теряете очки в матчах с «Ливерпулем», «Челси» и «Тоттенхэмом» – какая катастрофа». Это «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – чего люди ожидают? Чтобы мы набрали 120 очков и были на 20 впереди? За семь лет я много раз это слышал. Если мы не выигрываем, это самоуспокоенность. Если мы проигрываем в полуфинале, у нас нет характера», – заявило Гвардиола.