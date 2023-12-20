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Италия
20 декабря 2023, 09:07 | Обновлено 20 декабря 2023, 09:11
76
0

Коваленко может вернуться в состав Эмполи в ближайшем матче

«Синих» ждет игра с «Лацио»

20 декабря 2023, 09:07 | Обновлено 20 декабря 2023, 09:11
76
0
Коваленко может вернуться в состав Эмполи в ближайшем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник клуба «Эмполи» Виктор Коваленко будет готов выйти на поле в поединке 17-го тура Серии А против «Лацио», который состоится 22 декабря.

Как известно, украинец был вне заявки «Эмполи» на матч 16-го тура сезона с «Торино» (0:1). Однако после игры он тренировался наравне с партнерами, что опровергло предварительную информацию о якобы травме у Коваленко.

В нынешнем сезоне 27-летний Виктор Коваленко забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах за «Эмполи», который в таблице Серии А занимает 18-е место.

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Виктор Коваленко Серия A чемпионат Италии по футболу Эмполи
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