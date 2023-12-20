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Англия
20 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 20 декабря 2023, 07:23
486
0

Эдди ХАУ: «Поражение от Челси? Это очень больно»

Наставник «Ньюкасла» – о неудаче команды в матче Кубка лиги

20 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 20 декабря 2023, 07:23
486
0
Эдди ХАУ: «Поражение от Челси? Это очень больно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился эмоциями от игры с «Челси» (1:1, пен. 4-2) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

«Это очень больно. Похожие ощущения были после матча с «ПСЖ». Ребята отдали столько сил, мы так долго вели в счете.

Возможно, во втором тайме мы были не так хороши технически. До перерыва мы забили гол, были опасны в атаке. Во втором тайме команда потеряла остроту впереди, но отлично защищалась.

Стоило ли удалить Мойсеса Кайседо в начале матча? Я придерживаюсь того же мнения, что и многие другие, – это красная карточка», – заявил Хау.

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Эдди Хау Ньюкасл Челси Кубок английской лиги по футболу
Источник BBC
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