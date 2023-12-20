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  4. Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил
Англия
20 декабря 2023, 07:39 |
1378
0

Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил

Михаил воспользовался неудачной игрой Кирана Триппьера и оформил мяч на 90+2-й

20 декабря 2023, 07:39 |
1378
0
Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Единственный гол в составе «пенсионеров» оформил украинский вингер Михаил Мудрик на 90+2-й минуте. Украинец воспользовался ошибкой защитника «сорок» Кирана Триппьера.

После завершения поединка Мудрик обратился к Кирану в Instagram:

«Киран, я просто хочу сказать тебе: оставайся сильным. Иногда дерьмо случается, но я думаю, что ты сильный футболист, несмотря ни на что», – написал Михаил в Instagram.

Мудрик забил 3-й гол в сезоне. Также на его счету 2 голевые передачи в 17 матчах.

ФОТО. Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил

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Киран Триппьер Михаил Мудрик Ньюкасл Челси Челси - Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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