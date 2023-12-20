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  4. ФОТО. Лицо Мудрика после того, как принес Челси победу в Кубке лиги Англии
Англия
20 декабря 2023, 03:10 |
289
0

ФОТО. Лицо Мудрика после того, как принес Челси победу в Кубке лиги Англии

Лондонцы обыграли «сорок» в серии послематчевых пенальти

20 декабря 2023, 03:10 |
289
0
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как принес Челси победу в Кубке лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров». В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».

В объектив камер попали эмоции Мудрика после двух суперважных моментов: забитого мяч на 90+2-й минуте и нервной виктории лондонцев.

ФОТО. Лицо Мудрика после того, как принес Челси победу в Кубке лиги Англии

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фото эмоции фотогалерея Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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