19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров». В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».

После завершения встречи наставник «Челси» Маурисио Почеттино и партнер Мудрика Бен Чилуэлл обняли украинца и поздравили его с невероятным перфомансом. Почеттино даже сделал похожее движение на поцелуй.

ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца