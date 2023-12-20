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  4. ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
Англия
20 декабря 2023, 03:40 |
1054
2

ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца

«Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги Англии, обыграв «Ньюкасл» в серии пенальти

20 декабря 2023, 03:40 |
1054
2
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров». В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».

После завершения встречи наставник «Челси» Маурисио Почеттино и партнер Мудрика Бен Чилуэлл обняли украинца и поздравили его с невероятным перфомансом. Почеттино даже сделал похожее движение на поцелуй.

ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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apepa
Точно поцеловал. Когда свадьба??
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Harun Bakircioğlu
Почеттино очень похож на бразильского актера Мурилу Бенисиу. В сериале Проспект Бразилии он сыграл бывшего футболиста, игравшего за ПСЖ, Жоржиньо (персонаж вымышлен). Совпадение, но Почеттино тоже играл за ПСЖ.
Емае, они и одного года рождения 1972-го. И имя на М начинается. Что-то много совпадений.
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