Венгер ответил на критику расширения клубного чемпионата мира

Арсен Венгер привел в пример долгую и успешную карьеру Криштиану Роналду и Лионеля Месси в качестве аргумента в защиту недавно расширенного Клубного чемпионата мира.

Соревнование ФИФА, в котором встречаются лучшие клубные команды с каждого континента, будет расширено до 32 команд с 2025 года, а сам турнир будет проводиться раз в четыре года, а не каждый год.

В соответствии с форматом, европейские клубы займут 12 из 32 мест на турнире, а оставшиеся 20 мест будут распределены между регионами КОНМЕБОЛ (Южная Америка), КОНКАКАФ (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн), АФК (Азия), КАФ (Африка) и ОФК (Океания).

«Я считаю, что две главные силы в нашей игре – это страны и клубы, и есть логика в том, что клубы и ФИФА решили организовать Клубный чемпионат мира, который по формату будет схож с национальным чемпионатом мира.

Положительное влияние, которое это окажет на клубы, будет огромным, потому что это увеличит ресурсы клубов по всему миру для развития и конкуренции.

В Европе нам повезло, но важно, чтобы мы сделали футбол по-настоящему глобальным, и это создаст шанс для других клубов прогрессировать, это настоящая цель.

Это даст больше возможностей большему числу игроков по всему миру выступать на самом высоком уровне. Я чувствую, что футбольные болельщики очень ждут, что их клубы будут соревноваться на мировой арене.

Я понимаю, что футбольный календарь очень насыщенный, но это соревнование, которое будет проводиться раз в четыре года, и, конечно же, нужно уважать период отдыха во время соревнований и после них. В футболе есть спрос на крупные соревнования, и это соревнование получило хорошую поддержку.

За последние 20 лет уровень благосостояния игроков также значительно вырос, если взглянуть на профилактику травм, восстановление, питание и достижения в области медицинских технологий. Это неузнаваемо по сравнению с тем, что было раньше.

Также VAR помогла защитить игроков, поскольку футболисты знают, что не смогут избежать наказания за неудачные подкаты, которые приводят к травмам. Так что в целом в области социального обеспечения произошли огромные улучшения, и мы хотим продолжать этот прогресс.

Мы видим игроков, получающих мировые награды, таких как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Карим Бензема – все они старше 35 лет.

И нет ничего необычного в том, что международная карьера длится более 20 лет. Не так давно это было невозможно», – сказал Венгер.