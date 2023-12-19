Игрок Черноморца готов выбрать Киев. У Брагару есть два варианта

Универсальный игрок «Черноморца» и молодежной сборной Украины Максим Брагару, который может сыграть на позиции флангового защитника и хавбека, имеет предложения от «Динамо» и «Полесья».

Сообщается, что сам игрок, если клубы сумеют договориться, выберет вариант с киевской, а не житомирской командой. 21-летний Брагару в нынешнем сезоне провел 19 матчей и сделал три результативные передачи.

Если верить Transfermarkt, контракт футболиста истекает летом 2024, поэтому в январе у одесского клуба будет последняя возможность заработать на трансфере.