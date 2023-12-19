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  4. Игрок Черноморца готов выбрать Киев. У Брагару есть два варианта
Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 18:28 |
2267
9

Игрок Черноморца готов выбрать Киев. У Брагару есть два варианта

Брагару готов перебраться в Динамо

19 декабря 2023, 18:28 |
2267
9
Игрок Черноморца готов выбрать Киев. У Брагару есть два варианта
ФК Черноморец. Максим Брагару

Универсальный игрок «Черноморца» и молодежной сборной Украины Максим Брагару, который может сыграть на позиции флангового защитника и хавбека, имеет предложения от «Динамо» и «Полесья».

Сообщается, что сам игрок, если клубы сумеют договориться, выберет вариант с киевской, а не житомирской командой. 21-летний Брагару в нынешнем сезоне провел 19 матчей и сделал три результативные передачи.

Если верить Transfermarkt, контракт футболиста истекает летом 2024, поэтому в январе у одесского клуба будет последняя возможность заработать на трансфере.

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Динамо Киев Черноморец Одесса Полесье Житомир трансферы УПЛ Максим Брагару
Источник Sportarena
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Комментарии 9
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Pavel_i_CO
У лугандонів, під час обговорення можливого трансферу Брагару, були такі спалахи пердаків, які супроводжувались неконтрольованим матом, що аж якось за днонєтскіх страшно стало. Звичайний внутрішній трансфер. Тримайте себе в руках, донбасоси
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+4
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ROBOCOP
Это очень хорошо!!!
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+3
Умник
Ой хорош
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+2
Golhrenshtanga
Вместо кого,Караваев?
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0
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