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  4. Буткевич пригласил Малиновского в Полесье
Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 17:33 |
994
0

Буткевич пригласил Малиновского в Полесье

Президент «Полесья» мечтает пригласить хавбека «Дженоа» в свою команду

19 декабря 2023, 17:33 |
994
0
Буткевич пригласил Малиновского в Полесье
YouTube. Геннадий Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич признался, что через несколько лет хотел бы видеть в составе своей команды полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского:

«Нам надо больше зарабатывать, чтобы такие игроки, как Руслан, играли за «Полесье». Малиновский – прекрасный футболист. Он вполне заслужил играть в одной из лучших лиг мира – Серии А. Я ему от души желаю, чтобы подольше Руслан был полезен своим клубам и сборной Украины.

Но на несколько лет пусть приезжает за нас поиграть, вот как Ярмоленко за «Динамо». Мы только за. Стараемся создать такой клуб, который мог бы быть интересным своим лучшим землякам, как Малиновский или тот же Зинченко».

Ранее Буткевич заявил, что Александр Усик сыграет в нынешнем сезоне УПЛ.

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Руслан Малиновский Александр Зинченко
Источник Украинский футбол
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