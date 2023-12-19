Геннадий БУТКЕВИЧ: «Усик обязательно выйдет на поле в УПЛ за Полесье»

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич заявил, что звездный боксер Александр Усик выйдет на поле в составе команды в УПЛ:

«Давайте пока не будем ему мешать в подготовке к бою с Тайсоном Фьюри. Усик сейчас ведет подготовку к бою высшего уровня ответственности. Это самый высокий в мире уровень для бокса. И при этом Саша интересуется футболом, мечтает сыграть. Он у нас в команде. Александр Денисов так и говорил: наш игрок передает привет одноклубникам.

Он имеет большое желание сыграть, на Winter Cup уже играл за «Полесье» и вы видели, что сильный спортсмен – он силен не только в своем виде спорта. Обязательно Саша осуществит мечту и выйдет на поле в УПЛ за «Полесье».

Ранее Усик поздравил «Полесье» с завершением первой части сезона.