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Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 15:40 | Обновлено 19 декабря 2023, 15:42
316
0

Геннадий БУТКЕВИЧ: «Усик обязательно выйдет на поле в УПЛ за Полесье»

Президент «Полесья» – о звездном боксере в составе команды

19 декабря 2023, 15:40 | Обновлено 19 декабря 2023, 15:42
316
0
Геннадий БУТКЕВИЧ: «Усик обязательно выйдет на поле в УПЛ за Полесье»
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич заявил, что звездный боксер Александр Усик выйдет на поле в составе команды в УПЛ:

«Давайте пока не будем ему мешать в подготовке к бою с Тайсоном Фьюри. Усик сейчас ведет подготовку к бою высшего уровня ответственности. Это самый высокий в мире уровень для бокса. И при этом Саша интересуется футболом, мечтает сыграть. Он у нас в команде. Александр Денисов так и говорил: наш игрок передает привет одноклубникам.

Он имеет большое желание сыграть, на Winter Cup уже играл за «Полесье» и вы видели, что сильный спортсмен – он силен не только в своем виде спорта. Обязательно Саша осуществит мечту и выйдет на поле в УПЛ за «Полесье».

Ранее Усик поздравил «Полесье» с завершением первой части сезона.

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Источник: Динамо сделало предложение по игроку Черноморца
Геннадий Буткевич Александр Усик Полесье Житомир
Источник Украинский футбол
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