ВИДЕО. Александр Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик, готовящийся к объединительному бою с Тайсоном Фьюри, который должен состояться 17 февраля будущего года, поздравил житомирское «Полесье» с завершением первой части сезона в украинской Премьер-лиге, отметив выступление команды.

«Была невероятная половина сезона. Вы все молодцы, вы все отдавались по полной. Вы отдаетесь там, на поле, я отдаюсь в своем спортивном зале, чтобы порадовать всех нас, себя и всю нашу страну. Я знаю и думаю, что в следующем сезоне мы вместе будем выходить на поле, сражаться и побеждать. Сил, радости и побед. Геннадий Владиславович (Буткевич, президент «Полесья». – Прим.), вы красавчик», – сказал Усик на видео, опубликованном в клубном канале в X (бывший Twitter).

Напомним, что Усик уже играл за «Полесье» на зимнем турнире в Турции прошлой зимой, а на нынешний сезон житомирский клуб заявил боксера для участия в УПЛ.