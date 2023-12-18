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  4. ВИДЕО. Александр Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона
Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 14:28 |
156
0

ВИДЕО. Александр Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона

Боксер выразил надежду, что в следующем сезоне будет выходить на поле вместе с футболистами

18 декабря 2023, 14:28 |
156
0
ВИДЕО. Александр Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона
ФК Полесье. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик, готовящийся к объединительному бою с Тайсоном Фьюри, который должен состояться 17 февраля будущего года, поздравил житомирское «Полесье» с завершением первой части сезона в украинской Премьер-лиге, отметив выступление команды.

«Была невероятная половина сезона. Вы все молодцы, вы все отдавались по полной. Вы отдаетесь там, на поле, я отдаюсь в своем спортивном зале, чтобы порадовать всех нас, себя и всю нашу страну. Я знаю и думаю, что в следующем сезоне мы вместе будем выходить на поле, сражаться и побеждать. Сил, радости и побед. Геннадий Владиславович (Буткевич, президент «Полесья». – Прим.), вы красавчик», – сказал Усик на видео, опубликованном в клубном канале в X (бывший Twitter).

Напомним, что Усик уже играл за «Полесье» на зимнем турнире в Турции прошлой зимой, а на нынешний сезон житомирский клуб заявил боксера для участия в УПЛ.

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Александр Усик Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Геннадий Буткевич
Источник ФК Полесье
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