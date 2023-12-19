Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер легенда Арарата. Он лишил Динамо золота в 1973-м
Другие новости
19 декабря 2023, 16:58 |
2004
2

Умер легенда Арарата. Он лишил Динамо золота в 1973-м

Николай Казарян играл за ереванский клуб с 1965-го по 1976-й

19 декабря 2023, 16:58 |
2004
2
Умер легенда Арарата. Он лишил Динамо золота в 1973-м
ФК Арарат. Николай Казарян

Чемпион СССР сезона-1973 в составе «Арарата», легенда ереванской команды Николай Казарян ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба ереванского клуба.

«Ушел из жизни легендарный футболист ереванского «Арарата» Николай Казарян. Он был одним из самых любимых футболистов легендарного «Арарата-73» и армянского футбола. Николай Казарян стал чемпионом СССР 1973 года в составе «Арарата», выиграл Кубок СССР 1973 и 1975 годов. С 1965-го по 1976-й год он сыграл за «Арарат» 298 игр и забил 67 голов. Николай Казарян останется в памяти футбольных болельщиков своим умением разрушать оборону соперника, ракетной скоростью и простым и добрым человеческим характером. Выражаем соболезнование членам семьи и близким Николая Казаряна», – говорится в соболезновании на официальном сайте клуба.

Отметим, что в сезоне-1973 «Арарат» обставил в чемпионской гонке киевское «Динамо», опередив «бело-синих» на три очка. В том сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом – 3:1. Что касается Казаряна, то в чемпионском сезоне, который стал единственным в истории выступлений ереванцев в чемпионатах СССР, он сыграл за ереванцев 27 матчей и забил 6 мячей. Также за свою карьеру нападающий успел сыграть один поединок за олимпийскую сборную СССР.

По теме:
ВИДЕО. В Динамо выбрали лучший гол месяца
Источник: Динамо сделало предложение по игроку Черноморца
Украинский журналист рассказал, когда Ярмоленко восстановится от травмы
Арарат Ереван чемпионат СССР по футболу смерть Динамо Киев
Источник ФК Арарат
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина
Футбол | 19 декабря 2023, 18:02 1
Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина
Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина

Сильвиньо Лоуро оценил игру Анатолия в матче против «Браги»

Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Футбол | 18 декабря 2023, 18:45 0
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале

Президент «сливочных» поддерживает обоих вратарей

Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Футбол | 19.12.2023, 15:05
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Футбол | 18.12.2023, 22:11
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Футбол | 18.12.2023, 23:57
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юра Ганусяк
яким чинрм? памятаю той матч, обидва голи забив іштоян. думаю помилка тренерів динамо, які замінили Блохіна при 1-0, після цього пропустили на 89 хв. в додатковий час нікому було грати в атаці. в ті роки була велика залежність від Блохіна.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 123
Футбол
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 12
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 16:01 18
Футбол
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
19.12.2023, 00:21
Футбол
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
17.12.2023, 22:48 20
Хоккей
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
18.12.2023, 13:20 37
Футбол
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
18.12.2023, 22:56 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем