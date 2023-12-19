Умер легенда Арарата. Он лишил Динамо золота в 1973-м

Чемпион СССР сезона-1973 в составе «Арарата», легенда ереванской команды Николай Казарян ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба ереванского клуба.

«Ушел из жизни легендарный футболист ереванского «Арарата» Николай Казарян. Он был одним из самых любимых футболистов легендарного «Арарата-73» и армянского футбола. Николай Казарян стал чемпионом СССР 1973 года в составе «Арарата», выиграл Кубок СССР 1973 и 1975 годов. С 1965-го по 1976-й год он сыграл за «Арарат» 298 игр и забил 67 голов. Николай Казарян останется в памяти футбольных болельщиков своим умением разрушать оборону соперника, ракетной скоростью и простым и добрым человеческим характером. Выражаем соболезнование членам семьи и близким Николая Казаряна», – говорится в соболезновании на официальном сайте клуба.

Отметим, что в сезоне-1973 «Арарат» обставил в чемпионской гонке киевское «Динамо», опередив «бело-синих» на три очка. В том сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом – 3:1. Что касается Казаряна, то в чемпионском сезоне, который стал единственным в истории выступлений ереванцев в чемпионатах СССР, он сыграл за ереванцев 27 матчей и забил 6 мячей. Также за свою карьеру нападающий успел сыграть один поединок за олимпийскую сборную СССР.