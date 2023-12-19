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Лига Европы
19 декабря 2023, 16:44 | Обновлено 19 декабря 2023, 17:11
439
0

Президент Марселя: «Мы будем иметь дело с очень хорошей командой»

Лонгория надеется, что игроки его клуба подойдут к противостоянию с «Шахтером» в хорошей форме

19 декабря 2023, 16:44 | Обновлено 19 декабря 2023, 17:11
439
0
Президент Марселя: «Мы будем иметь дело с очень хорошей командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Лонгория

Президент «Марселя» Пабло Лонгория коротко прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, определившей в соперники для его клуба донецкий «Шахтер».

«Мы будем иметь дело с очень хорошей командой. «Шахтер» привык к выступлениям в еврокубках, они действующие чемпионы Украины, уверенно играют в Лиге чемпионов. У них была непростая группа в самом престижном клубном турнире, но и мы провели хороший групповой этап в сложной группе. Нам предстоит проявить всю серьезность и усердие в течение следующих двух месяцев, чтобы успеть подойти к предстоящему противостоянию в хорошей форме», – цитирует Лонгорию официальная страница «Марселя» в X (бывший Twitter).

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут в феврале. 15 числа «Шахтер» примет «Марсель» в Гамбурге, а 22-го «горняки» проведут гостевой поединок на «Велодроме».

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Лига Европы жеребьевка Лиги Европы Шахтер Донецк Марсель Пабло Лонгория Шахтер - Марсель
Источник ФК Марсель
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