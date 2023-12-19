Антуан ГРИЗМАНН: «Атлетико – Интер? Зрителям может быть скучно»

Форвард мадридского «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с миланским «Интером»:

«Думаю, людям, которые будут смотреть эти матчи, может быть немного скучно. Нас ждёт встреча двух очень сильных и равных по уровню команд, которые комфортно чувствуют себя без мяча. Для нас, игроков, это будет отличная битва, но для зрителей, возможно, это не самое яркое зрелище».

Матчи «Интера» и «Атлетико» состоятся 20 февраля и 13 марта.