Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антуан ГРИЗМАНН: «Атлетико – Интер? Зрителям может быть скучно»
Лига чемпионов
19 декабря 2023, 16:36 |
96
0

Антуан ГРИЗМАНН: «Атлетико – Интер? Зрителям может быть скучно»

Форвард «Атлетико» Мадрид – о жеребьевке Лиги чемпионов

19 декабря 2023, 16:36 |
96
0
Антуан ГРИЗМАНН: «Атлетико – Интер? Зрителям может быть скучно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Форвард мадридского «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с миланским «Интером»:

«Думаю, людям, которые будут смотреть эти матчи, может быть немного скучно. Нас ждёт встреча двух очень сильных и равных по уровню команд, которые комфортно чувствуют себя без мяча. Для нас, игроков, это будет отличная битва, но для зрителей, возможно, это не самое яркое зрелище».

Матчи «Интера» и «Атлетико» состоятся 20 февраля и 13 марта.

По теме:
ВИДЕО. Легенду Интера не хотели пускать на жеребьевку Лиги чемпионов
Довбик и еще двое. Названо нападающих, которыми интересуется Атлетико
Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке
Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Интер Милан Лига чемпионов
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
Футбол | 19 декабря 2023, 07:20 3
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика

Жиронцы выиграли у «Алавеса» со счетом 3:0. Артем оформил дубль

Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка
Футбол | 19 декабря 2023, 13:39 15
Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка
Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка

Для футболиста в приоритете переход в европейский чемпионат

Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Футбол | 19.12.2023, 15:05
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Футбол | 19.12.2023, 00:25
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.12.2023, 00:21
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
18.12.2023, 23:57 39
Футбол
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
17.12.2023, 16:40 2
Теннис
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 16:01 18
Футбол
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
17.12.2023, 22:54 13
Футбол
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 12
Футбол
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
18.12.2023, 22:11
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем