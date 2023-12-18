Стало известно, когда Лунин и Зинченко сыграют матчи 1/8 финала ЛЧ
Сегодня состоялась жеребьевка турнира
В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.
Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко будет играть против «Порту» из Португалии, а мадридский «Реал» с украинским голкипером Андреем Луниным встретится с «РБ Лейпциг» (Германия).
Стал известен календарь матчей 1/8 финала (все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени):
Первые матчи
Вторник, 13 февраля
- Лейпциг – Реал
- Копенгаген – Манчестер Сити
Среда, 14 февраля
- Лацио – Бавария
- ПСЖ – Реал Сосьедад
Вторник, 20 февраля
- Интер – Атлетико
- ПСВ – Боруссия Д
Среда, 21 февраля
- Порту – Арсенал
- Наполи – Барселона
Вторые матчи
Вторник, 5 марта
- Бавария – Лацио
- Реал Сосьедад – ПСЖ
Среда, 6 марта
- Реал – Лейпциг
- Манчестер Сити – Копенгаген
Вторник, 12 марта
- Арсенал – Порту
- Барселона» – Наполи
Среда, 13 марта
- Атлетико – Интер
- Боруссия Д – ПСВ
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