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Лига чемпионов
18 декабря 2023, 21:31 | Обновлено 18 декабря 2023, 22:14
917
0

Стало известно, когда Лунин и Зинченко сыграют матчи 1/8 финала ЛЧ

Сегодня состоялась жеребьевка турнира

18 декабря 2023, 21:31 | Обновлено 18 декабря 2023, 22:14
917
0
Стало известно, когда Лунин и Зинченко сыграют матчи 1/8 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Лунин

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко будет играть против «Порту» из Португалии, а мадридский «Реал» с украинским голкипером Андреем Луниным встретится с «РБ Лейпциг» (Германия).

Стал известен календарь матчей 1/8 финала (все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени):

Первые матчи

Вторник, 13 февраля

  • Лейпциг – Реал
  • Копенгаген – Манчестер Сити

Среда, 14 февраля

  • Лацио – Бавария
  • ПСЖ – Реал Сосьедад

Вторник, 20 февраля

  • Интер – Атлетико
  • ПСВ – Боруссия Д

Среда, 21 февраля

  • Порту – Арсенал
  • Наполи – Барселона

Вторые матчи

Вторник, 5 марта

  • Бавария – Лацио
  • Реал Сосьедад – ПСЖ

Среда, 6 марта

  • Реал – Лейпциг
  • Манчестер Сити – Копенгаген

Вторник, 12 марта

  • Арсенал – Порту
  • Барселона» – Наполи

Среда, 13 марта

  • Атлетико – Интер
  • Боруссия Д – ПСВ

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Источник УЕФА
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