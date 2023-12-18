Стало известно, когда Лунин и Зинченко сыграют матчи 1/8 финала ЛЧ

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко будет играть против «Порту» из Португалии, а мадридский «Реал» с украинским голкипером Андреем Луниным встретится с «РБ Лейпциг» (Германия).

Стал известен календарь матчей 1/8 финала (все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени):

Первые матчи

Вторник, 13 февраля

Лейпциг – Реал

Копенгаген – Манчестер Сити

Среда, 14 февраля

Лацио – Бавария

ПСЖ – Реал Сосьедад

Вторник, 20 февраля

Интер – Атлетико

ПСВ – Боруссия Д

Среда, 21 февраля

Порту – Арсенал

Наполи – Барселона

Вторые матчи

Вторник, 5 марта

Бавария – Лацио

Реал Сосьедад – ПСЖ

Среда, 6 марта

Реал – Лейпциг

Манчестер Сити – Копенгаген

Вторник, 12 марта

Арсенал – Порту

Барселона» – Наполи

Среда, 13 марта