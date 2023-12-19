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Испания
19 декабря 2023, 16:19 |
334
0

Реал потерял еще одного защитника из-за травмы

Карло Анчелотти предстоит поломать голову

19 декабря 2023, 16:19 |
334
0
Реал потерял еще одного защитника из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» прдолжают преследовать травмы.

Матч с «Вильярреалом» не ограничиося потерей защитника Давида Алабы на длительное время. Также повреждение получил его коллега по амплуа Ферлан Менди. Правда, здесь все не так страшно, и дней через десять футболист вернется в строй. Правда, в ближайшей игре с «Алавесом», которая пройдет 21 декабря, француз команде не поможет.

В целом же в поединке против команды из Витории-Гастейс наставник «сливочных» Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на восьмерых футболистов основного состава. Это вратарь Тибо Куртуа, защитники Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Давид Алаба, Ферлан Менди, полузащитники Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.

Напомним, что «Реал» занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Жироны» на два очка, и имея при этом 16-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

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Реал Мадрид травма Карло Анчелотти Тибо Куртуа Эдер Милитао Ферлан Менди Дани Карвахаль Давид Алаба Эдуардо Камавинга Арда Гюлер Винисиус Жуниор
Источник OneFootball
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